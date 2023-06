Franco di Mare | l’ex direttore di Rai 3 a giudizio per diffamazione | al centro la telefonata di “censura” a Fedez sul concertone del Primo Maggio

Il giornalistaDiè imputato per diffamazione nei confronti di Fedez a Roma. Sulla lente c'è lo scontro dopo il concertone del Primo Maggio 2021. L'allora direttore di Rai3 accusò il rapper di aver "......Notte' di Marco Bellocchio 'La Legge di Lidia Poët' di Matteo Rovere e Letizia Lamartire '...di Christian Letruria MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 'Grazie Michele' di Rosario Errico 'La storia di...Il diritto marittimo, che impone il salvataggio di chiunque sia in pericolo in, sembra essere ... provocando l'infelicità dei miei genitori che non avrebbero scommesso unsul mio futuro, e ...

Rai, Franco di Mare a giudizio per diffamazione di Fedez per la ... Open

Il giornalista aveva accusato l'artista di aver manipolato la registrazione di una telefonata sostenendo che la Rai avrebbe voluto censurare il suo intervento contro l'omofobia.La spiaggia di Castelporziano è terra di nessuno, con la chiusura dei chioschi dei «Cancelli», sono venuti a mancare tutti i servizi che venivano garantiti ...