Franco Di Mare a giudizio per accuse a Fedez al Concertone del Primo Maggio 2021

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Molti di voi ricorderanno senz’altro le polemiche che hanno coinvoltoin occasione deldeldel. L’ex direttore di Rai 3,Di, accusòdi aver manipolato la registrazione di una chiamata telefonica con Ilaria Capitani, che era la vicedirettrice della rete. In particolare, il noto cantante aveva fatto sapere pubblicamente che aveva subito un tentativo di censura per via del suo intervento al concerto, intervento contro l’omofobia. Adesso Diè stato chiamato aper via di questa vicenda, risalente ormai a qualche anno fa. Scopriamo i dettagli in merito. L’ex direttore di Rai 3 adopo lea ...