Francia u21-Italia u21 | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 19 giugno 2023) Giovedì 22 giugno 2023, alle ore 20.45, presso la Cluji Arena, si disputeràu21-u21, match valido per la prima giornata del Gruppo D del campionato europeo di categoria. Scopriamo come si presentano le due squadre a questo appuntamento e i possibili schieramenti.U21-U21: IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE I transalpini partono con i favori del pronostico avendo dominato le qualificazioni per l’Europeo di categoria. Tuttavia, sono reduci da alcune amichevoli di preparazione a questo appuntamento poco esaltanti. L’ultima giocata contro il Messico è stata vinta di misura, mentre nelle due precedenti hanno perso 4-0 contro l’Inghilterra e pareggiato 0-0 contro la Spagna. Gli azzurri si sono qualificati per il torneo continentale con una certa facilità ponendosi anch’essi come possibili ...