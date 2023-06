Francesco Atzori | velocita’ e motivazione come stili di vita

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 Giugno 2023. Corre in macchina da quando era piccolo, Pilota di Auto. Ha partecipato al Campionato Europeo e al Campionato Italiano GT Endurance e corre con la Ferrari 488 Challenge. Primo nel Campionato Italiano che disputerà tra 1 mese la seconda tappa al Mugello e Primo al Campionato Europeo dove ha già disputato tre gare, in Francia, Spagna, Germania-vinte tutte e tre-ha iniziato a 5 anni sui kart, vincendo 3 campionati, nel 2013, 2015 e 2016, nel 2017 è passato alla categoria Formula, sino al 2022 con Formula Renault 2000. “La vittoria in Formula Renault mi ha dato la spinta per passare al mondo GT dei professionisti”-dice-“è tutto incentrato su Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren. Oggi questo settore è sempre ricco di passione, ma è diventato un lavoro vero e proprio, ...