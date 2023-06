Francesca e Manuel? Già 5 volte | roba estrema a Mediaset | è già rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Arriva l'estate e, con essa, un imperdibile appuntamento televisivo: Temptation Island 2023, il reality esotico in cui le coppie si mettono in gioco vivendo in due villaggi separati e cercando di resistere alle “tentazioni”. Esordio previsto lunedì 26 giugno su Canale 5, condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia. Pian piano, stanno già emergendo i presunti innamorati di quest'anno ed è già polemica per la presentazione di, quinta coppia in gara. Le motivazioni per cui si sono messi in gioco non hanno convinto, per ora, il pubblico, soprattutto perché a parlare è stata solo lei.ha raccontato, infatti, di avere 23 anni e di essere fidanzata conda 2 anni e 4 mesi e lo vuole mettere alla prova, perché nel tempo della loro relazione lui l'avrebbe lasciata già cinque ...