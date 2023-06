Leggi su biccy

(Di lunedì 19 giugno 2023)sono la quinta coppia annunciata dai social diche in questi giorni sta facendo il suo “viaggio nei sentimenti” con Filippo Bisciglia. I due stanno insieme da poco più di due, ma in questo periodo lui l’haben cinque. A chiamare la trasmissione è stata però lei che – puntualmente – ogni volta ci riinsieme. “Mi chiamo, ho ventiduee sono fidanzata conda duee quattro mesi. Ho scritto io aperchéogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto ri. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato cinque ...