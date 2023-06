Four Seasons Yachts | le crociere extralusso ' vestono' lo stile italiano di Fincantieri

Dedicate a chi ama navigare in un mare d'eccellenza. Sono le nuove navi della FlottaYachts prestigioso brand crocieristico che per la realizzazione delle sue due nuove unità da crociera extra - lusso non poteva che scegliere un partner eccellente: Fincantieri. Un partner ...Tra le star che annoverano vacanze in questo paradiso terrestre ci sono Chiara Ferragni e Fedez , Alessia Marcuzzi che di solito sceglie ilResort Maldives at Landaa Giraavaru, Eros ...Dedicate a chi ama navigare in un mare d'eccellenza. Sono le nuove navi della FlottaYachts prestigioso brand crocieristico che per la realizzazione delle sue due nuove unità da crociera extra - lusso non poteva che scegliere un partner eccellente: Fincantieri. Un partner ...

Yachts di lusso, Fincantieri costruirà la nuova unità per Four Seasons Nordest Economia

Firmato il contratto per la seconda nave da crociera extra-lusso tra Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings LTD, comproprietario e operatore di Four Seasons ...(FERPRESS) – Trieste, 19 GIU – Fincantieri ha firmato il contratto per la costruzione della seconda nave da crociera extra-lusso con Marc-Henry Cruise Holdings LTD, comproprietario e operatore di Four ...