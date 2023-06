FOTO – Skriniar dopo mesi fermo torna a giocare in Nazionale | «Tornano i tre punti!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023)tre, di fatto, di inattività con la maglia dell’Inter causa infortunio, ieri sera èto auna partita con la Slovacchia e anche da titolare. TRE PUNTI – Milanl’infortunio non è piùto acon l’Inter,ndo a disposizione della squadra praticamente solo per la finale di UEFA Champions League. Contro la Slovacchia, però, non solo èto a, ma lo ha fatto anche da titolare. Questo il suo messaggio il giornola partita: «Sonoti i tre». Di seguito il post pubblicato sui social. Fonte: Pagina Instagram MilanInter-News - ...