Forti variazioni | sondaggio esplosivo | effetto Berlusconi e un crollo a sinistra

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ci soni "importanti" nell'ultimopolitico presentato da Fabrizio Masia ad Agorà, su Rai3. E non riguardano solo l'aumento di consenso di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio. Nella puntata di lunedì 19 giugno il sondaggista snocciola i dati dell'ultima rilevazione Emg-Different sulle intenzioni di voto e non mancano le sorprese. "È stata una settimana delicata, ci sonionelle intenzioni di voto" premette Masia. Il dato che balza subito all'occhio è quello di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni "è rimbalzato, ha preso mezzo punto in una settimana" ed ò salito al 28 per cento. Il Pd di Elly Schlein cresce dello 0,1 e oggi è al 20 per cento (ilnaturalmente è precedente alle polemiche sulla manifestazione del M5s e ...

Punte di 43 gradi in Sardegna Se fino a martedì i valori termici non subiranno grosse, ... Al Nord: temporalisu Alpi e Prealpi, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Sud: sole ...Se fino a martedì i valori termici non subiranno grosse, attestandosi tra i 28 e i 32°C ... Al Nord: temporalisu Alpi e Prealpi, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Sud: sole ...10.00 A seguito deidati relativi ai Non Farm Payrolls sul mercato del lavoro, riportiamo la ... Non vi sononel tasso che rimane a - 0,10% Cambiano invece le stime per le prossime ...

Sondaggio Masia, "forti variazioni": l'effetto Berlusconi e un crollo a sinistra Il Tempo

Le forti variazioni nell’intensità della luminosità che la stella supergigante rossa Betelgeuse ha avuto negli ultimi anni hanno portato gli astronomi ad analizzare cosa potrebbe accadere se ...Un'area di bassa pressione sull'Europa orientale stimola ancora una diffusa instabilità pomeridiana sull'Italia. ORE 15:00 FORTI TEMPORALI AL SUD E SU PARTE DEL CENTRO E DEL NORD, TROMBA D'ARIA A LECC ...