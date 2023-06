Fondazione Cariplo e CDP | 1 8 milioni per 12 ricercatori italiani

Leggi su fmag

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nuove risorse per 1,8di euro da destinare a 12 giovani talenti di università ed enti di ricercaCdp rinnovano la collaborazione avviata lo scorso anno e lanciano un nuovo bando dedicato all’eccellenza scientifica per contribuire allo sviluppo del sistema nazionale della ricerca attraverso progetti innovativi sui temi di più stringente attualità che spaziano dalle scienze della vita alle scienze fisiche ed ingegneristiche, fino alle scienze umane e sociali. Il bando per i: di cosa si tratta “Sostenere la ricerca italiana è un imperativo fondamentale per permettere al nostro Paese di continuare ad affrontare con strumenti di qualità le sfide del nostro tempo, dal cambiamento climatico fino ...