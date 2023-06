Folle inseguimento di poliziotti in moto in Brasile

Unin moto per le vie di Goiania, capitale dello stato centrale di Goias, in Brasile : protagonisti due poliziotti e un ladro . Scene degne dei migliori film d'azione, se non fosse che ...Intorno alle 4:00, dopo più di 50 minuti di, una delle Volanti, al fine di arrestare ...la manovra elusiva lo costringeva ad oltrepassare il confine della strada e terminare la sua......e disperata sarà la missione, e destinata a rivelare l'irredimibile solitudine dell'essere ... L'eredità dell', per tutta la vita si è fatto inseguire, dalla Rai, dagli avversari ...

Folle inseguimento nella notte per mezza provincia a Reggio Emilia ... il Resto del Carlino

Un folle inseguimento in moto per le vie di Goiania, capitale dello stato centrale di Goias, in Brasile: protagonisti due poliziotti e un ladro. Scene degne dei migliori film d'azione, se non fosse ch ...Roma, 19 giu. (askanews) - Grande attesa a Roma per l'arrivo di Tom Cruise, in città per l'anteprima mondiale di "Mission: Impossibile - Dead Reckoning parte I", che qui è stato in parte girato durant ...