Foggia | spari contro l’auto del capitano Davide Di Pasquale dopo la mancata promozione in serie B

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tredel. Poche orela sconfitta delnei play-off per accedere allaB,del difensoreDiè stata presa a colpi di pistola. Il veicolo, una Jeep Renegade, era parcheggiato all’interno dello stadio Pino Zaccheria dimentre la squadra si trovava in trasferta a Lecco per la finale di ritorno dei play-off di Lega Pro. Nonostante la sconfitta per 3-1, che ha vanificato il sogno dellainB, i tifosi rossoneri hanno applaudito e ringraziato tutti i giocatori. Nel parcheggio dello Zaccheria invece venivano esplosi tre colpi di arma da fuocoil finestrino ...

La sua Jeep era parcheggiata all'esterno dello stadio. Al rientro dalla trasferta la scoperta della grave intimidazione.Angiolino nel mirino di ignoti: "Persone che con il calcio non hanno nulla a che fare". Intanto, il presidente Aic esprime vicinanza a capitan Di Pasquale dopo le pistolettate contro la sua auto ...