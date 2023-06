Foggia | spari contro la macchina del capitano Di Pasquale

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Colpi di arma da fuocoladi Davide Didel, dopo la mancata qualificazione in Serie B Momenti di paura a: dopo la mancata promozione in Serie B, mentre la squadra stava facendo ritorno in città, alcuni “tifosi”, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, avrebbero sparatoladelDavide Di. I proiettili esplosi hanno colpito lo sportello dal lato del guidatore mandando in frantumi il finestrino. Sul fatto sta indagando la Digos.