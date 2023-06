Foggia | spari alla macchina di Di Pasquale | interviene l’AIC | «Questa piaga va fermata»

(Di lunedì 19 giugno 2023)verso ladi Di, capitano del: adessoanche. Il messaggio di Calcagnoha risposto così al gravissimo incidente accaduto al capitano delDi. IL COMUNICATO – In merito al grave episodio di, con ladel capitano dei rossoneri Dicolpita da alcuni colpi di pistola, il Presidente AIC Umberto Calcagno, nell’ esprimere vicinanza al calciatore, ha evidenziato come “ancora una volta atti di intimidazione e violenza contro i calciatori diventano le notizie principali dei nostri weekend calcistici e vanno ad offuscare lo spettacolo sportivo che invece dovrebbe caratterizzare il nostro mondo. Non si ...

Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, domani con una conferenza stampa ad hoc, Delio Rossi lascerà il Foggia proprio in virtù della mancata promozione in Serie B. Spari contro l'auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale. Accade a poche ore dalla sconfitta a Lecco, quando è sfumato il sogno della promozione in Serie B per i rossoneri. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Digos e della questura di Foggia. "Questo gesto " ha detto l'onorevole del M5S Giorgio Lovecchio

Dopo gli spari all'auto nel parcheggio dello Zaccheria interviene la società: "Il Calcio Foggia 1920 - scrive la squadra di Canonico sul sito - condanna fortemente il gesto delinquenziale subito dal capitano Di Pasquale"