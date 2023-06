Foggia | Delio Rossi ha deciso | dirà addio

Commenta per primo Importanti aggiornamenti in casa. Nella giornata di martedì il tecnicoRossi terrà una conferenza stampa dove comunicherà il suo futuro: l'allenatore ex Lazio e Fiorentina è deciso a lasciare il club nonostante il ...Una giornata di squalifica per il tecnico pugliese,Rossi. Squalificati poi anche 3 giocatori del(Beretta, Frigerio e Garatbtoni) e 2 giocatori del Lecco (Buso e Mangni).... protagoniste le due squadre della finale playoff di Serie C, il Lecco e il. Gli sconfitti, ... In più, il tecnicoRossi ha subito una giornata di squalifica 'per avere, al 45° minuto del ...

Lecco-Foggia 3-1, Foschi agguanta la Serie B! Lepore si ripete, Delio Rossi ancora ko Mediagol.it

Alcuni colpi d’arma da fuoco hanno infranto i vetri anteriori della Jeep Renegade di Davide di Pasquale, giocatore del Calcio Foggia che aveva parcheggiato ... e negli esercizi commerciali adiacenti.Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 Giugno.