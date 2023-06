Foggia | conferenza a sorpresa di Delio Rossi | addio vicino?

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo il ko nella finale playoff contro il Lecco,ha chiesto unastampa straordinaria: cosa succede Nella giornata di domani, alle ore 17, in casasi terrà unastampa straordinaria del tecnico. Per quale motivo? Secondo quanto riferito da Sky Sport, è probabile che l’allenatore annunci di aver rassegnato le dimissioni nonostante il contratto anche per il pmo anno.

Commenta per primo Il tecnico del Lecco Luciano Foschi , intervenuto instampa dopo aver ottenuto la promozione in B, ha commentato: ' Ogni momento della ...tutto il rispetto per il. I ...Commenta per primo Importanti aggiornamenti in casa. Nella giornata di martedì il tecnico Delio Rossi terrà unastampa dove comunicherà il suo futuro: l'allenatore ex Lazio e Fiorentina è deciso a lasciare il club nonostante il ...... 20 giugno 2023, + stata programmata unastampa dell'allenatore delDelio Rossi

Foggia, domani conferenza stampa straordinaria di Delio Rossi: possibile addio TUTTO mercato WEB

Delio Rossi è pronto a salutare il Foggia. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico domani dovrebbe dare l'addio al club rossonero in una conferenza stampa convocata nel pomeriggio.