Foggia | colpi di pistola contro l' auto del capitano Di Pasquale

L'auto di Davide Di Pasquale, capitano del Foggia, è stata colpita da alcuni proiettili, dopo la sconfitta contro il Lecco nella finale dei play off di serie C. Una battuta d'arresto che ha mandato in frantumi la possibilità di guadagnare la promozione. Grave episodio a Foggia nella notte. Dopo la mancata promozione ai playoff dei satanelli, con la vittoria del Lecco nella finale di ritorno, ignoti hanno esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti dell'auto del capitano.

Foggia. "Colpi di arma da fuoco contro auto giocatore del Foggia" StatoQuotidiano.it

Grave episodio a Foggia poche ore dopo la sconfitta del rossoneri a Lecco che ha mandato in Serie B i lombardi. All'esterno dello stadio "Zaccheria" ignoti hanno esploso diversi colpi ...Alcuni colpi di armi da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro l’auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale: la Jeep Renegade era parcheggiata nello stadio Zaccheria. L’intimidazione è ...