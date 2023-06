(Di lunedì 19 giugno 2023)dihanno danneggiato l'deldelDavide Di. Durante la notte, a poche ore dalla sconfitta di Lecco nella finale di ritorno dei playoff di serie C , ignoti ...

di pistola hanno danneggiato l'auto del capitano delDavide Di Pasquale. Durante la notte, a poche ore dalla sconfitta di Lecco nella finale di ritorno dei playoff di serie C , ignoti ...... una Jeep renegade, era parcheggiata all'interno dello stadio pino Zaccheria di. Spari contro il finestrino del lato del guidatore Stando ad una prima ricostruzione sarebbero stati tre i...Commenta per primo Ilnon è riuscito a conquistare la promozione in Serie B , dopo la doppia sconfitta nella finale ...DI ARMA DA FUOCO - Dopo la mancata promozione ai playoff dei satanelli,...

Foggia, colpi di pistola contro l’auto del capitano Di Pasquale La Gazzetta dello Sport

Grave episodio di cronaca legato al calcio la notte scorsa a Foggia. Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro l'automobile di Davide Di Pasquale, difensore e capitano del Foggia, la ...Foggia, alcuni colpi di armi da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro l'auto del capitano Davide Di Pasquale.