Foggia a secco | si rompe una condotta da 600 litri al secondo | arrivano le autobotti in città

(Di lunedì 19 giugno 2023) La rottura della più grandeche porta l’acqua asta provocando notevoli disagi nellapugliese, con l’Acquedotto Pugliese costretto ad aprire dieci punti di approvvigionamento con leper fornirla ai cittadini limitando le criticità. La rottura, definita “improvvisa e imprevedibile”, riguarda unain grado di trasportare 600ale il danno ha provocato una riduzione della pressione. I tecnici sono al lavoro per costruire un “bypass” che permetta di aggirare la perdita in attesa del ripristino della rottura. Nel caso in cui la pressione non sia sufficiente, anche con il bypass, “sarà erogata ad alternanza tra i quartieri”.le autorità, ci vorranno almeno 24 ore per ristabilire il normale ...

La rottura della più grande condotta che porta l'acqua a Foggia sta provocando notevoli disagi nella città pugliese, con l'Acquedotto Pugliese costretto ad aprire punti di approvvigionamento con le autobotti per fornirla ai cittadini limitando le criticità. I tecnici dell'Acquedotto Pugliese sono al lavoro da ieri sera per risolvere il problema relativo alla rottura di un'imponente condotta dell'acqua che sta lasciando a secco quasi tutta la città di Foggia.

