Foggia a secco | conclusi i lavori per il bypass dopo il danno causato da ignoti alla condotta Parziale recupero dell' erogazione idrica nelle prossime ore

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 19 giugno 2023) Da Voce di: Proseguono ininterrottamente idi riparazione sullaadduttrice di via Napoli che alimenta la città didovuti a una rottura imprevista e imprendibile che sta causando problemi sull’sulla città. I tecnici sono al lavoro da questa notte e proseguiranno per tutta la giornata per concludere la riparazione su unadi grande rilevanza per l’a città, che ha una portata di 600 litri al secondo e di diametro di 1800 mm realizzata nella fine degli anni ’80. Contestualmente, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la normale, sono in corsoper la costruzione di un ...