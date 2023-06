Flavio Insinna si congeda dal preserale | «La mia Eredità siete voi» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 giugno 2023)Persembra arrivato il momento di lasciare la sua. Ieri è andata in onda l’ultima puntata stagionale del longevo quiz (oggi torna Reazione a Catena neldi Rai1) e le sue parole più che d’arrivederci sanno d’addio. “Prima di giocare con Samira, Andrea e con voi a casa… Ringraziare, ma certo che sì, ma non è che è un obbligo, è un obbligo dell’anima, del cuore, con la voglia di ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay e le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta per la Rai, per Banijay… le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai, mamma Banijay, tutte le squadre, grandi, piccini, le signore, le ragazze, i ragazzi, tutti, davvero” ha preso la parola, prima di dare il via all’ultima ghigliottina ...