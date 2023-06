Flavio Insinna saluta commosso il pubblico de “L’Eredità” | “Grazie con tutto il cuore | la mia eredità siete voi” Ecco chi prenderà il suo posto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023)“. Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione dell’amatissimo game show, la quinta per il conduttore romano che era arrivato, tra le polemiche, nel preserale di Rai1 il 24 settembre 2018, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e un breve periodo di transizione affidato a Carlo Conti. “Ringraziare non è un obbligo, è un obbligo dell’anima, delcon la voglia di ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay e le nostre produzioni, le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai, mamma Banijay, tutte le squadre, grandi, piccini, le signore, le ragazze, i ragazzi, tutti, davvero”, ha dettoprima dell’ultima Ghigliottina. Non saluti di rito ma parole di addio: “Voi vedete me, ma siamo mille qua per poter arrivare a dire la sera ...