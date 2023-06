Flavio Insinna lascia l’Eredità? Il saluto del conduttore

(Di lunedì 19 giugno 2023) Pare proprio chelascerànella prossima stagione. Le parole del, nell’ultima puntata della stagione che si è conclusa ieri, sembrano abbastanza chiare: “grazie la mia eredità siete voi”. Al posto di, nella prossima edizione dello show, potrebbe subentrare Pino Insegno, ma su questo non c’è alcuna certezza. Al momento non sappiamo bene quale sarà il futuro di, se proseguirà sulla tv di Stato in un’altra trasmissione o se cambierà per andare magari a Mediaset. Quello che però oggi appare abbastanza evidente è che non sarà al timone de, ilha spiegato: “Ringraziare è un obbligo dell’anima, del cuore, con la voglia di ringraziare chi mi ha voluto, le nostre case, le nostre famiglie, ...

