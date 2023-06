Flavio Insinna dice addio a L’Eredità | ‘Grazie | siete stati la mia famiglia’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023)è stato il volto di, il quiz show di Rai Uno, per diversi anni. Ha preso il posto di Fabrizio Frizzi nel 2018 e da allora ha intrattenuto il pubblico con la sua simpatia e la sua professionalità. Ma ora ha deciso di lasciare la conduzione del programma, per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Il suoè stato commosso e sentito, sia in diretta che sui social, dove ha ringraziato tutti coloro che lo hanno seguito e sostenuto in questi anni.e l’: l’ultima puntata Nell’ultima puntata di, andata in onda il 18 giugno 2023,ha salutato il suo pubblico con parole di affetto e gratitudine e molta commozione visibile dai ...