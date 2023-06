Flavio Insinna chiude con L' Eredità | «Grazie | siete stati la mia famiglia»

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'addio commosso del conduttore al fortunato game show di Raiuno è quasi una conferma: si prevede un cambio di conduzione. In pole position ci sarebbe il «meloniano» Pino Insegno

Nell'ultima puntata de L'Eredità del 2023 su Rai Uno, ha pronunciato un lungo discorso che pare rappresentare il suo congedo dopo diversi anni come conduttore del game show. Durante i mesi estivi, il programma sarà sostituito da un quiz. "Se mi dovessero chiedere, non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia Eredità La mia Eredità siete voi". Questa frase, pronunciata da durante l'ultima puntata de L'Eredità del 2023 su Rai Uno, sintetizza il lungo saluto con cui il conduttore romano ha voluto congedarsi. Dopo diversi anni alla guida del game show,

Flavio Insinna ha lasciato il timone del programma tv «L’Eredità». L’ultima puntata è andata in onda ieri sera, domenica 18 giugno, per lasciare presumibilmente il posto nella prossima edizione alla ...Un saluto che ha il sapore dell'addio: il discorso commosso di Flavio Insinna nell'ultima puntata de L'Eredità.