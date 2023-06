Fiumicino | turisti “vanitosi” rubano profumi al duty free dell’aeroporto | denunciati

(Di lunedì 19 giugno 2023)– I Carabinieri della Stazione Aeroportonel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, in 3 distinte attività, hanno denunciato due persone e sanzionato quattro autisti mentre procacciavano clienti. Nei pressi di alcuni negozisituati nel Terminal 3 – Partenze, i carabinieri hanno fermato due viaggiatori, che in attesa del proprio volo, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria, del valore totale di circa 250 euro, occultandoli all’interno del bagaglio a mano. I due sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile del negozio mentre per i due viaggiatori è scattata la denuncia alla Procura ...

Attualmente, per raggiungere Viterbo da, isono costretti a compiere un lungo tragitto che comprende un passaggio obbligatorio per Roma e un successivo viaggio - lumaca in treno: si ...Era una bufala per, ovviamente, che tuttavia si trasformò in un'esperienza da ricordare. ... fu il rientro a bordo dei soliti aerei della Biman: nessun problema e arrivo aaddirittura ...'Tuscia nuovamente protagonista allo scalo internazionale di. Oggi - afferma Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e ... Iin arrivo ai Terminal 3 e 1 ...

Fiumicino: “così proteggiamo i turisti”, parla il comandante dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Canale Dieci

Turismo, aumentano le presenze di stranieri in Italia. I dati di Enit e Assoturismo: raggiunti i livelli prepandemia.I passeggeri aeroportuali attesi in Italia per il periodo estivo sono almeno 1.844.000, di cui l’84% stranieri e il 16% italiani, dice Enit ...