Fiumicino | pubblicate le graduatorie definitive dei nidi comunali

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023)– “In qualità di consigliere dell’opposizione ed ex Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili ritengo sia fondamentale mantenere un costante rapporto di comunicazione ed informazione con i cittadini, in particolare per ciò che riguarda le politiche scolastiche. Dato che la nuova amministrazione è ancora impegnata in questioni probabilmente superiori dalla scuola, desidero evidenziare le notizie utilisul sito istituzionale del Comune da parte dell’Area Servizi al Cittadino e Politiche Scolastiche, riguardanti i nostri giovani studenti”. Lo dichiara in un comunicato stampa il consigliere del Partito Democratico, Paolo Calicchio. “Infatti, è stato pubblicato l’avviso concernente ledeid’infanzia, – aggiunge Calicchio – relative ...