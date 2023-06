Fiumicino | marciapiedi usati come parcheggi | il calvario dei pedoni su via Coni Zugna

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023)o selvaggio “e noi dove passiamo?”: il transito deisu viaè diventato quasi impossibile. Il motivo? La maggior parte deiè occupata dalle auto che li utilizzano, rendendo così difficile per chiunque passare a piedi. Figuriamoci per le persone che fanno fatica a deambulare: anziani, disabili in carrozzina, ma anche le mamme con i passeggini si vedono spesso costrette e percorrere dei tratti in mezzo alla strada, con tutti i rischi che ciò comporta. Eppure, il Codice della Strada su questo è molto chiaro e indicailo sia consentito esclusivamente negli appositi stalli presenti “sulla carreggiata (la parte della strada destinata alla ...