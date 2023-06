Fisco | Nordio | “Mai visto un evasore in manette”

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – “Sono stato in magistratura fino al 2017 e non ho maiunin”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, intervenendo a un convegno alla Milano Luiss Hub. “Il che significa che o qualcosa non ha funzionato o si parte da un principio sbagliato. Cioè che la legge penale abbia un effetto dissuasivo repressivo”. “Il criminale quando decide di delinquere non va a spulciare il codice penale per vedere la pena, pensa sempre di farla franca – ha sottolineato-. Tutto questo ha provocato però una serie di processi penali assolutamente inutili, dannosi per tutti”. La legislazione tributaria attuale, “purtroppo, è schizofrenica e piena di ossimori”, mentre il sistema sanzionatorio nuovo “rappresenta un’assoluta novità e si inserisce in un più ampio ...

