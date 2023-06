Firenze | Kata non si trova Nuove dichiarazioni del padre ai pm su episodi in hotel Astor

(Di lunedì 19 giugno 2023) Seconda giornata di sopralluogo nell'exoccupato per cercare di indizi utili a rire la piccola ma di lei ancora non c'è traccia. Nuovo impulso alle indagini potrebbe arrivare dalleche ildella bambina, Miguel Angel Romero Chicclo, ha fatto nelle ultime ore al sostituto procuratore Christine von Borries. L'uomo avrebbe deciso di raccontare fatti avvenuti nello stabile occupato qualche mese fa

... lo sgombero dell'ex hotel Astor occupato aL'appello perFotogallery -, parla la sorella di Santina Renda: 'Chi sa qualcosa, parli' 'Comportamenti dannosi' - 'Siamo profondamente ...È stato rivoltato come un calzino l'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord dima di( Mia Kataleya Chiclio Alvarez) nessuna traccia. Con un vasto dispiegamento di uomini e ...Nel pomeriggio i legali della famiglia dihanno presentato formale istanza per effettuare, nei loro diritti, un proprio sopralluogo dentro l'ex hotel Astor quando saranno esauriti gli ...

Bambina scomparsa a Firenze, hotel Astor al setaccio. L'operazione delle squadre speciali dell'Arma LA NAZIONE

Anche oggi Firenze si è svegliata senza notizie della piccola Kata, sparita nove giorni fa dall’Astor. Le ispezioni delle forze dell’ordine all’interno della struttura continuano. Intanto il padre ha ...Mentre gli investigatori dei carabinieri portavano avanti il secondo giorno di setaccio nell’ex hotel Astor scandagliando metro per metro, il padre della piccola Kataleya è tornato in Procura a ...