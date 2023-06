Le città a rischio, secondo il bollettino, sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia,, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. A cui si aggiunge ...Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia,, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara,...Basti pensare che città come Roma,, Bolzano, Siracusa, Padova, Mantova e Ferrara potrebbero raggiungere mercoledì e giovedì i 36°C, 38 a Foggia e a Bari. Farà ancora più caldo in Sardegna ...

Firenze: arriva Tiziano Ferro allo Stadio Franchi. La scaletta Firenze Post

L’anticiclone Scipione arriva anche in Toscana: le temperature previste arriveranno fino a 38 gradi, nei prossimi giorni. Caldo dal deserto del Sahara, tanto che per Firenze si parla di bollino giallo ...È in arrivo la prima ondata di caldo in Italia dopo una primavera piovosa e poco afosa. Mercoledì è previsto il bollino ...