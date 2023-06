Fiorentina | Vicario è il preferito di Italiano Ma la concorrenza è internazionale

Vincenzo Italiano dopo la conferma sulla panchina dellaha fatto la sua richiesta per la porta: Guglielmodell'Empoli Vincenzo Italiano dopo la conferma sulla panchina dellaha fatto la sua richiesta per la porta: Guglielmo ...... alla Viola piacerebbe molto arrivare a, che è stato uno dei migliori della Serie A. Un'... Leggi anche Cairo ha querelato Commisso, presidente dellaAquilani prova il grande salto: è ...Commenta per primo L'Empoli mette le mani sul portiere del Bari, Elia Caprile (Nazionale Under 21) per il dopo, cercato da Inter e. A centrocampo il club toscano perde Marin (Cagliari), Akpa Akpro (Lazio) e Grassi (Parma), così chiede Ranocchia (rientrato dal prestito al Monza) alla ...

Empoli, Vicario sicuro partente. C'è la Fiorentina, ma quanta concorrenza Fiorentina.it

La Fiorentina proverà a strappare ad Empoli e concorrenza varia Guglielmo Vicario, da qualche stagione un rendimento altissimo tra i pali azzurri. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, ...Una stagione da supereroe, quella di Guglielmo Vicario che ha contribuito vertiginosamente alla salvezza tranquilla dell’ Empoli di Zanetti. L’estate potrebbe portare il portiere ad emigrare da Empoli ...