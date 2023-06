Fiorentina | Amrabat sempre più lontano I viola pensano anche a Rovella

Commenta per primo Lasi prepara al possibile addio di Sofyane. Il centrocampista marocchino piace molto all'Atletico Madrid e nei prossimi giorni, secondo As , è in arrivo l'offerta dei Colchoneros per ...Se c'erano dei dubbi sul futuro di Sofyan, centrocampista marocchino della, a farli dissolvere è stato Walid Regragui , commissario tecnico del Marocco che tanto bene ha fatto agli ultimi Mondiali, anche grazie al ...C'è molta carne al fuoco sul piatto di mercato della. Si potrebbe assistere addirittura una mini rivoluzione gigliata. Ma dipenderà da due ... Sul piede di partenza, confermato anche ...

La Fiorentina punta a scatenare un’asta per il proprio asso del centrocampo Amrabat: la valutazione non è meno di 30 milioni di euro. Il patron Commisso è fermo sulla valutazione che la sua società ha ...Sarà una lunga estate. Sofyan Amrabat è l’epicentro del mercato della Fiorentina: siamo solo al 19 giugno e giorno dopo giorno continuano a rimbalzare voci di interessi ...