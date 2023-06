Finisce l' agonia di Giovanni Sasso | aveva battuto la testa dopo essere stato spinto da un minorenne per un rimprovero

(Di lunedì 19 giugno 2023) È decedutoaver lottato otto giorni tra la vita e la morte il 48enne, imprenditore di Cellole, nel Casertano, ridotto in fin di vita in seguito ad una lite avuta lo scorso weekend con un minore, chereagito ad un suoripreso il 17enne perché stava gettando a terra i gusci delle noccioline proprio davanti alla sua concessionaria d'auto. Il 48enne...

'Smettila di gettare i gusci a terra'. La lite per le noccioline, le spinte, poi la caduta a terra con la testa che batte violentemente sull'asfalto e una vita che finisce dopo otto giorni di agonia in ospedale. Si muore ancora per futili motivi, per una lite nata dal nulla e degenerata nel peggiore dei modi. Giovanni Sasso, imprenditore 48enne di Cellole. Dopo alcuni giorni di agonia il 48enne purtroppo è deceduto. Tragedia a Cellole: lite nata per dei gusci d'arachidi La tragedia si è verificata venerdì 9 giugno e i carabinieri stanno provando a ...

È deceduto dopo aver lottato otto giorni tra la vita e la morte il 48enne Giovanni Sasso, imprenditore di Cellole, nel Casertano, ridotto in fin di vita in ...