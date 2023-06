Finale Isola dei Famosi 2023 stasera in tv | anticipazioni | ospiti e televoto

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo tre mesi di avventure, sfide, emozioni e colpi di scena, l’deiè pronta a incoronare il suo vincitore o la sua vincitrice., lunedì 19 giugno, andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Enrico Papi, Vladimir Luxuria in studio e Alvin, in collegamento dall’Honduras. Chi si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro e il titolo di re o regina dell’? Scopriamolo insieme. Chi sono i sei finalisti dell’deiSono sei i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria: Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. Tra loro, però, ...

La preoccupazione di Alvin prima dellaA poche ore dallade L'dei Famosi , Alvin ha fatto una diretta Instagram in cui non ha nascosto la sua preoccupazione per l'ultima puntata . ...Questa sera, 19 giugno, andrà in onda la puntatadell'dei Famosi che decreterà il vincitore tra Pamela Camassa , Luca Vetrone , Marco Mazzoli , Andrea Lo Cicero , Cristina Scuccia e Alessandra Drusian . Ilary Blasi si sta preparando ...Leggi Anche 'L'dei Famosi', l'appello di Cristina Scuccia al suo amore... che non si fa sentire Uno tra ... So che mancano solo tre giorni allama non me la sento di andare avanti: ho perso ...

Isola dei Famosi, stasera la finale: i favoriti, chi rischia e cosa si vince QUOTIDIANO NAZIONALE

Ecco chi potrebbe vincere L’Isola dei Famosi 2023 secondo i sondaggi: stasera su Canale 5 va in onda la finale del reality Ecco chi potrebbe vincere L’Isola dei Famosi 2023 Finalmente ci siamo! Questa ...Chi sono i finalisti di questa stagione de L'Isola dei Famosi Ecco tutti i nomi dei naufraghi rimasti fino a oggi nel cast!