Final Fantasy XVI | Square Enix conferma una patch al day one | sarà corposa?

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una tradizione ormai ricorrente, quella delleal day one, di cui farà parte ancheXVI. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Dopo aver rivelato in precedenza cheXVI non ne avrebbe avuta una al lancio, il team di sviluppo hato nel livestream di celebrazione pre-lancio del gioco che ciunaal day-one. Si tratterà di un update di circa 300 MB chedisponibile il 20 giugno e che ottimizzerà le prestazioni in “diverse fasi”. Altre correzioni includono un problema di flag di controllo che potrebbe bloccare la progressione e un altro problema che causa la chiusura inaspettata del gioco (entrambi si verificano attualmente in “circostanze molto specifiche”). Ci sono ...

XVI è tornato a dominare la classifica Most Wanted di Famitsu , con 1007 vot e, forte del suo imminente lancio il 22 giugno insieme ad una patch del day one . Tra i titoli della serie FF ...Alla fine,XVI riceverà una patch al day one, necessaria per rendere il viaggio per le terre di Valisthea più gradevole e immersivo. Solo il mese scorso, il producer Naoki Yoshida affermava che "il ...Dopo aver rivelato in precedenza cheXVI non ne avrebbe avuto uno al lancio , il team di sviluppo di Square Enix ha confermato nel livestream Pre - Launch Celebration del gioco che esiste una patch del day one . La sua ...

Stando alle segnalazioni di Genki, in Giappone i preordini di Final Fantasy 16 sono aumentati di molto nell'ultima settimana.Final Fantasy XVI sarebbe dovuto uscire su due dischi inizialmente. Lo ha confermato Naoki Yoshida durante l’evento pre-lancio del gioco. Nei giorni scorsi si è parlato di quanto il… Leggi ...