Fico M5s | ' Spero nel ritorno del governo giallorosso | Schlein? Possiamo allearci'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roberto, ex presidente della Camera e capo dei garanti del M5s, in un'intervista a La Repubblica ha auspicato undelcosiddetto. "Ci sarà un nuovo? ...

Roberto, ex presidente della Camera e capo dei garanti del, in un'intervista a La Repubblica ha auspicato un ritorno del governo cosiddetto giallorosso. "Ci sarà un nuovo governo giallorosso Spero ...... Roberto. 'Non esprimo giudizio sul Pd. Spero che unendoci sulle battaglie fondamentali si possa arrivare a un percorso comune', ha aggiunto l'esponente del"Ci sarà un nuovo governo giallorosso Spero proprio di sì". Lo dice, Roberto, capo dei garanti del, in un'intervista a La Repubblica . "La presenza di Schlein nella nostra piazza è stato un gesto importante. Dimostra che su diversi temi c'è condivisione e che possiamo ...

Manifestazione M5S, Fico: “La presenza di Schlein e Fratoianni è un bel segnale” Il Fatto Quotidiano

Fico (M5s): «Elly Schlein è stata coerente e con tenacia è diventata segretaria del Pd. Il Movimento però ha fatto un altro tipo di strada: abbiamo storie diverse e anche programmi che su alcuni aspet ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Pd, oggi la direzione nazionale: c’è attesa per gli interventi di Schlein e Guerini ...