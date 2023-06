Fi | Battistoni | ' oggi presentate giornate tesseramento Marche | andiamo avanti'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) -, ad Ancona, sono statein conferenza stampa le duedinelle, il 24 e il 25 giugno. "E' stata l'occasione - ha spiegato il coordinatore regionale Francesco- per ricordare il nostro presidente Silvio Berlusconi, a una settimana dalla sua scomparsa. Il miglior modo per onorarlo e' lavorare uniti con un unico obiettivo: il bene del Paese e degli italiani. Forti del patrimonio di valori liberali, riformisti, nel solco della tradizione europeista e atlantista che ci ha lasciato,. Forza Italia e' e resterà centrale all'interno della coalizione di centrodestra e nel governo e noi siamo orgogliosi di farne parte". Alla conferenza stampa hanno partecipato il ...

evento dedicato ai funerali di Silvio Berlusconi, con la diretta e gli incontri con le persone che lo conoscevano: l'argentiere, il ristoratore del Ghetto, Vanzina e Barillari, oltre ...... i commissari appena nominati nel Salento e nelle Marche Andrea Caroppo e Francesco. I ...di Giorgia Meloni IL SEGNALE A ventiquattr'ore dalla morte di Berlusconi e dal suo funeralea ...Il programma Si iniziamartedì 13 giugno per poi proseguire fino a venerdì 16 giugno con la ... Carl Brave Ore 14, Alessia Zecchini Ore 15, Camilli, Scaccabarozzi Ore 16, Francesco ...

FI: Battistoni (FI), OGGI PRESENTATE GIORNATE ... Agenparl

“E’ stata l’occasione – ha spiegato il coordinatore regionale Francesco Battistoni – per ricordare il nostro presidente Silvio Berlusconi, a una settimana dalla sua scomparsa. Il miglior modo per ...Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Esprimo le mie personali congratulazioni a Giorgia Latini per la nomina a segretario regionale della Lega Marche conferitagli ieri durante il congresso della Lega. A nome ...