Festa della Musica | Remo Anzovino suona per i reclusi di Poggioreale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno, mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 11:00, il compositore e pianista,, suonerà per intero il suo disco “Don’t Forget to Fly” nel carcere dia Napoli per i detenuti ristretti in uno dei penitenziari più iconici e a maggior disagio italiano. Il compositore è stato scelto dal Garante dei Detenuti, professore Samuele Ciambriello, per un concerto speciale in collaborazione con Piano City Napoli e la ditta Alberto Napolitano Pianoforti. “Sono molto emozionato all’idea di trascorrere laassieme ai detenuti del carcere di. Spero di riuscire con i miei suoni a portare un senso di aria e di ...

La marchesina, nella puntata del 16 giugno 2023 , ci andrà giù pesante e cercherà di far ingelosire Mauro , raccontando a Catalina " davanti a lui "che vuole organizzare e dei fascinosi ...Il mare, elemento caratterizzantenostra città e filo conduttoreprogrammazione culturale per questo 2023, sarà il tema di Santa Sangre, il festival di street ..."Saranno due giorni di...Così, in occasionedel Papà, che in Gran Bretagna è stata festeggiata il 18 giugno, ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale una foto che lo ritrae insieme a William e Harry . L'...

Katharsis: Festa della musica a Monte di Procida con tanti concerti anche gratuiti Napoli da Vivere

Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze d ...E' il carro trionfale di cartapesta realizzato per la prima volta da quattro artiste, la novità principale della 634/a edizione della festa del 2 luglio in onore della patrona di Matera ''Maria Santis ...