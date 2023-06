Ferrari | il meccanico che ha evitato un disastro | terrore nei box E lui | Guarda

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il fotografo Mark Sutton ha immortalato un episodio che è sfuggito alle telecamere. Durante il Gran Premio del Canada undellaha intercettato la ruota persa da George Russell mentre rotolava pericolosamente per la pitlane. L'intervento è stato provvidenziale, dato che quella gomma avrebbe potuto creare seri problemi ai piloti che di lì a poco si sarebbero fermati ai box. Dopo aver danneggiato la Mercedes andando a sbattere contro un muro, Russell è riuscito comunque a rientrare ai box per riparare i danni, ma al momento della sosta ha perso la ruota posteriore destra. Undellase n'è subito accorto ed è intervenuto per evitare che la gomma continuasse pericolosamente a rotolare per la pitlane. Il fotografo Mark Sutton è riuscito a immortalare questo momento, che è invece ...

... non aveva un bell'aspetto! Mi dispiace, anche per ilche dovrà rimuoverlo ''. La ... Buona provaGP Canada 2023: ordine di arrivo e risultati INCONTRI RAVVICINATI L'investimento di ...Undellaevita il disastro in pit lane. E' successo nelle fasi iniziali del GP del Canada di F1, quando George Russell era rientrato ai box dopo aver danneggiato la sua Mercedes. Al ...In particolar modo la, che siè distinta in gara con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz , han avuto modo di celebrare anche un altro membro del team che, durante ...

Meccanico della Ferrari eroico, scongiura la tragedia al GP del Canada. Uno dei piloti della rosa è riuscito ad evitare che un incidente ...