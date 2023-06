“Fermi 7 ore” | “Hanno fatto 30 miglia” | l' ultimo mistero sul barcone affondato in Grecia

L'AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023 sarà ufficialmente presentato con l'inizio dell'estate " mercoledì 21 giugno alle11 " a Campobasso presso l'aula '' nella biblioteca dell'Unimol.Vi chiedo per favore: esaminate la coscienza, ognuno di voi dica quanteal giorno prega. Ognuno. Raccontatevi e ascoltatevi, con sincerità e apertura di cuore, non rimanendociascuno nelle ...In questela Fiat Panda è stata rimossa da Ceriv ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria ... Poco prima erano stati notati dalle forze dell'ordine mentre eranosulla corsia d'emergenza, ...

“Fermi 7 ore”: “Hanno fatto 30 miglia”: l'ultimo mistero sul barcone ... ilGiornale.it

Lo fermano perché sospettato di furto, addosso aveva oltre 40 grammi di hashish. I Carabinieri di Riccione hanno arrestato sabato pomeriggio un cittadino ...Lo spettacolo al Teatro Sybaris di Castrovillari il 9 e 10 giugno. di Elisabetta Perrone Castrovillari – Siete pronti a conoscere la strada che conduce agli inferi Gli allievi dell’Itis “E. Fermi” vi ...