Ferito da spari su lungomare Ostia | indaga la polizia

Si sono recati, quindi, in ospedale e li hanno trovato l'uomoal fianco le cui condizioni non sono gravi. . 19 giugno 2023È stato arrestato per possesso di arma clandestina ein luogo pubblico Raffaele Alfano, il pregiudicato 33enne di Angri raggiunto da due colpi di pistola durante una lite scoppiata sabato mattina in un negozio di ortofrutta di viale Europa. I ...Glihanno scatenato il panico. L'uomo ha tentato di scappare ma è statoe poi arrestato dalla polizia. La programmazione di oggi del festival è stata annullata. Il motivo dell'...

Ostia, spari all'alba: uomo ferito con un colpo di pistola al fianco RomaToday

Un uomo di 36 anni, cittadino cileno, è stato ferito da colpi di arma da fuoco ad Ostia. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7 sul lungomare Duca degli Abruzzi. (ANSA) ...È successo alle sette del mattino all'altezza di piazza Gasparri. La vittima, un cileno di 36 anni, è stata lasciata sanguinante davanti all'ospedale Grassi: non dovrebbe essere in pericolo di vita ...