(Di lunedì 19 giugno 2023) – Collegare il quartiere dellacon la fermata dellaC della zona, attraverso una pistanata dal recupero di un fosso inattivo. Unambizioso nato da un’idea del presidente del Consiglio del Municipio VI-Le Torri, Emanuele Giuliani, e dal tecnico Francesco Smedile che può diventare presto realtà grazie a un emendamento al bilancio presentato dal consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca (nella foto) che prevede il finanziamento della progettazione dell’opera e che ha permesso così di dare il via alle redazione di un vero studio di fattibilità. “La copertura economica – spiega Federico Rocca – è fondamentale per far partire iled è il primo è insostituibile passo per poter poi finanziare la realizzazione di un’opera che cambierà la ...

'Restiamo senza parole dopo aver letto la ripetizione dello stessoche vede su base volontaria un aumento di tutti i turni di lavoro della polizia municipale come avviene in tutte le ......deliberato dalla giunta Arena ed approvato allora dal Consiglio nel Bilancio 2021 ed il, ... Laura Allegrini CapogruppoViterboE di fare il punto sul post alluvione Io in qualità di coordinatoredi Lugo e bassa Romagna ho ... in particolare abbiamo parlato della prossima partenza delLICEO DEL MADE IN ITALY che ...

FDI: Progetto per ciclopedonale tra Borghesiana e metro C RomaDailyNews

Gli assessori di Fratelli d'Italia hanno disertato la seduta della giunta della Regione Lombardia. Pomo della discordia i fondi prolungamento della M5 di Milano ...FDI: Progetto per ciclopedonale tra Borghesiana e metro C - Collegare il quartiere della Borghesiana con la fermata della Metro C della zona, attraverso ...