Fausto Bertinotti | La sinistra doveva abrogare l' abuso d' ufficio e non l' ha fatto

... Vauro chiamadall'ospedale di Emergency, tra sangue e feriti. "Qui è un massacro!". "Cavo Vauro, devi capive che in Afghanistan si costruisce l'Euvopa". Gli rispose: "Caro, devi ...Lunedì in centinaia hanno ascoltato lo storico ex segretario di Rifondazione, mercoledì è stato il turno dell'orazione civile per la Resistenza dell'Anpi mentre giovedì si è ...Estratto dell'articolo di www.liberoquotidiano.itA L'ARIA CHE TIRA 'Nei giorni scorsi ho taciuto qualunque commento, ma semplicemente perché io penso che nei giorni del lutto, specie per gli avversari, il silenzio sia un ...

Rientro in studio concitato per Fausto Bertinotti, che invita a chiudere: "Chiuda, chiuda!". Poi su Berlusconi: "Amore no però..." La7

Il pensiero, in un colloquio con Annalisa Chirico sul Foglio dell'ex segretario di Rifondazione comunista e anche ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti. Può sorprendere, ma è nella natura dell ...Buon cibo, musica, dibattiti e divertimento hanno allietato centinaia di partecipanti alla festa a Cassano d'Adda. La Festa dei popoli sta per concludersi alla grande Società e trasformazione, pace e ...