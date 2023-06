Fashion brand Voiceat Primo appuntamento del tour estivo

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Lo scorso sabato 17 giugno, presso il Castello de Falconibus di Pulsano, si è svolto ildeldel. Fondato dall’avvocatessa e scrittrice Annalaura Giannelli, il progetto di moda etica nasce per diffondere messaggi di valenza sociale attraverso accessori made in Italy, dallo stile inconfondibile. La mission commerciale del marchio è legata al desiderio di diffusione di valori e di positività a chiunque entri in contatto con i suoi accessori, fornendo voce a chi una voce non ha e rivolgendosi a chiunque non resti insensibile difronte alle difficoltà dei più fragili.L’evento, moderato dal componente dell’Istituto di cultura salentina Valentino Tarsilla, è stato organizzato dalla Proloco di ...