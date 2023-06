Una scena da "", nei pressi di Piazza Insubria. Il motivo alla base della lite. Il Corriere della Sera spiega che la lite è scoppiata per via di un'automobile, una Volkswagen Touran con targa ...... e sostenere le richieste delle grandi imprese perricadere i costi sociali sui lavoratori e i ...(Roma) - Disoccupazione Zero (Catania) - AIFWA (Pescara) - Associazione Ivoriani e Fratelli di...leggi anche Fischer: ai Mondiali costrette a mostrare genitali per test di genere FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sportsull'A1, tafferugli tra ultras di Roma e Napoli: ...

Far West a Milano: maxi rissa tra 60 persone e 5 i feriti ilGiornale.it

Qualche residente affacciato alla finestra vede le canne di un fucile sbucare dal finestrino di un’auto, puntare verso l’alto, e fare fuoco due volte. È l’1.30 di domenica mattina. Via Lorenteggio, ...In tutte le democrazie – ad eccezione di Italia, Grecia, Spagna e Portogallo – esistono norme che regolamentano il lobbying secondo due modelli: uno basato sulla trasparenza della relazione tra deciso ...