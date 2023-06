F1 | promossi e bocciati GP Canada 2023 | Verstappen non si tocca | la Ferrari cresce | sprofonda Perez

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il GP delpassa agli archivi con l’ottavo successo in otto gare per la Red Bull: la certezza si chiama ancora Maxa Montreal, ma è stato un fine settimana tutto da sviscerare e da analizzare, con variazioni sul tema, crescite e delusioni. E’ l’ora quindi di tracciare i bilanci su quella che è stata la gara nordamericana e indicareMax: 41 come Ayrton Senna. Potrebbe sintetizzarsi in questo numero l’ennesimo weekend di dominio del campione del mondo. Sempre più saldo in testa al Mondiale, vince un GP che è stato sicuramente meno scontato di altri a partire dalle qualifiche, bagnate e piene di insidie e qualche difficoltà avuta in gara tra gomme e ingresso della safety car. La verità è che l’olandese ha sì una macchina superiore, ...