F1 | Max Verstappen e Red Bull continuano a stupire ed a ritoccare il libro dei record

(Di lunedì 19 giugno 2023) Maxsi aggiudica anche il Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e “anche” è davvero il modo giusto per sottolineare il dominio del pilota olandese in questo campionato. In un colpo solo, infatti, sul tracciato di Montreal, intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve, il portacolori della Redha fatto la storia. Doppiamente. 100 e 41. Aggiungiamo anche 224. No, non stiamo “dando i numeri”, ma semplicemente riscrivendo idella massima categoria del motorsport. 100, infatti, sono le vittorie complessive del team di Milton Keynes, mentre 41 è il numero di successi raggiunto proprio da “Super Max” che va a pareggiare una leggenda, o forse la più grande leggenda della Formula Uno, ovvero Ayrton Senna. 224, invece, sono i giri consecutivi che il nativo di Hasselt (striscia ancora ...

non si ferma più e ha fatto suo anche il GP del Canada 2023 di Formula 1 . Questa vittoria non è solo importante in quanto il pilota olandese va ad incrementare ulteriormente il suo ...Durante il Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 , vinto senza sorprese dal solito dominantesu Red Bull , si è verificato un episodio che avrebbe potuto causare un grave incidente, ...ha vinto facile in Canada, ma con le Ferrari che finalmente sembrano in ripresa. Pecco Bagnaia ha perso allo sprint il derby Ducati della MotoGp in Germania, ma è sempre in testa al ...

Verstappen ha corso con la carcassa di un uccello nei freni: il macabro incidente nel GP Canada Sport Fanpage

Max Verstappen si aggiudica anche il Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e “anche” è davvero il modo giusto per sottolineare il dominio del pilota olandese in ...Max Verstappen continua la sua rincorsa ai miti della F1. L'ultima leggenda raggiunta è Ayrton Senna. Ben 41 successi in carriera per il brasiliano tre volte… Leggi ...