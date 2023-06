(Di lunedì 19 giugno 2023) Considerazioni e valutazioni dopo il GP del Canada, round del Mondiale 2023 di F1. L’olandese Max Verstappen e la Reddanno seguito al loro incedere vincente e Max ha toccato quota 41 vittorie in carriera, eguagliando quanto fatto da un certo Ayrton Senna, a soli 25 anni. In tutto questo, la scuderia di Milton Keynes ha incamerato la 100ª affermazione nel Circus. Numeri importanti di un campionato dominato dalla squadra anglo-austriaca, grazie a un Verstappen sempre più leader, tenendo conto dei problemi del suo compagno di squadra, Sergio Perez. La, da par suo, ha messo una pezza dopo il disastroso sabato nelle qualifiche, concludendo in quarta e quinta posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, mentre sul podio insieme al neerlandese della Redhanno terminato Fernando Alonso ...

... quando Rossella Migliaccio e Andrea Soriga, guidati da Annie, mostreranno come trovare la ...e Kate al Trooping the Colour (e tutti i look sfoggiati alla parata) di Giorgia Olivieri...... Giuseppee Graziano Giralucci, vengono uccisi nella sede del MSI a Padova. Sono i primi ... vescovo Sant'Avito abate Santi Blasto e Diogene, martiri San Botulfo, abate Santi Egidio,, ......Ordine degli Ingegneri Pietro Franchetti Rosada e del presidente Cna La Spezia Davide, ... a seguire si entrerà nel dettaglio del nuovo codice degli appalti con gli avvocatiCocchi , ...

F1, Luigi Mazzola sulla Ferrari: "Passi avanti, ma Mercedes e Aston Martin sono avanti. Red Bull, altra categoria" OA Sport

URBINO Si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi Maurizio Mazzoli, imprenditore ottantenne di Gallo Petriano, nominato dalla Provincia nel giugno 2018, ...Dopo i test effettuati dalla scuderia della Ferrari sulla SF-23, non arrivano notizie confortanti per i tifosi della Rossa Non giunge proprio una notizia confortante nei test effettuati dai tecnici ed ...