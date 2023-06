F1 | la Ferrari vede la luce? Vanzini | “Trovata la strada per lo sviluppo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Laimboccata è quella giusta? Lo scopriremo. Degli elementi positivi ci sono dopo la gara delladi ieri a Montreal (Canada). Se ci si fermasse solo alla lettura del risultato (quarto Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz), tenuto conto degli obiettivi della Rossa, non si dovrebbe sorridere più di tanto. Tuttavia, la gara canadese ha messo in mostra una Rossa consistente sul passo gara e abile nell’escogitare una strategia quando è venuto il momento di rischiare. Dopo un sabato disastroso, con Leclerc 10° e Sainz 11° (penalità di tre posizioni in griglia per impeding), il team del Cavallino Rampante ha saputo risollevarsi, con prestazioni sul giro buone. Ora non resta che attendere ulteriori controprove su altri circuiti e il primo appuntamento in calendario sarà quello dell’Austria tra poco meno di due settimane. A valutare in tal senso ...